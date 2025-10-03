Salut xifra en un 10,4% el seguiment de la vaga mèdica a Catalunya

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Salut de la Generalitat ha xifrat en un 10,4% el seguiment de la vaga convocada per Metges de Catalunya contra l'avantprojecte de la llei de l'Estatut Marc i demanar un conveni propi per als metges, mentre que el sindicat assegura que ha secundat l'aturada el 58% dels professionals convocats.
Segons ha informat la Conselleria de Salut, a partir de dades del 70% d'entitats en el torn de matí i el 58% en el torn de tarda, el seguiment ha estat de l'11,1% al matí i del 7,1% a la tarda.
Per àmbits en salut mental i addiccions ha estat del 6,7% al matí i l'1,5% a la tarda; en atenció hospitalària, de l'11,2% de matí i 3,3% de tarda; atenció intermèdia, del 8,7% de matí i 0% a la tarda; atenció primària i comunitària, del 13,4% de matí i 13,7% de tarda, i en el transport sanitari, 0,9% de matí i 0% de tarda.