Salut va atendre 17.216 urgències el dia de l'eclipsi a Catalunya, un 12,2% més que fa una setmana

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 13 ago. (EUROPA PRESS) -
El sistema sanitari públic de Catalunya ha atès 17.216 urgències en hospitals i dispositius d'atenció primària urgent el dimecres passat, el dia de l'eclipsi solar total, la qual cosa suposa un increment del 12,2% respecte a la setmana anterior.
Els increments més significatius s'han registrat a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona (Tarragona), amb un 27,9% i 24,2% més, dos de les àrees considerades de major afluència per observar l'eclipsi, informa la Generalitat aquest dijous en un comunicat.
Des del Departament de Salut han defensat que el sistema sanitari català ha absorbit "amb eficàcia" el repunt de l'activitat assistencial derivada de l'eclipsi, sense comprometre la capacitat assistencial dels centres.
Davant de la previsió d'una elevada mobilitat de persones a Catalunya, es van activar reforços territorials en serveis d'urgències hospitalàries, centres d'atenció urgent, dispositius d'oftalmologia, transport sanitari urgent i coordinació assistencial.
ATENCIONS DEL SEM
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya ha atès a 134 persones per incidències relacionades amb l'eclipsi des de les 7.00 hores de dimecres i fins les 13.30 hores d'aquest dijous, i 40 persones han presentat afeccions oftalmològiques.
Del total d'incidències registrades, 11 han requerit la mobilització d'ambulàncies, dels quals 6 s'han traslladat a diferents centres sanitaris: 1 en estat crític per traumatisme, 1 en estat greu, 3 en estat menys greu i 1 en estat lleu.