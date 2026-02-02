Salut sanciona a un centre de salut mental de Barcelona per negar-se a oferir tractament en català

Un psiquiatre va obligar a acceptar sessions en castellà a una pacient després d'una crisi suïcida
La Conselleria de Salut de la Generalitat ha sancionat amb 3.006 euros l'Hospital de Dia CPB de Barcelona per "discriminació i denegació del tractament" a una pacient que havia patit una crisi suïcida, després que un psiquiatre l'obligués a acceptar sessions en castellà malgrat haver demanat fer-les íntegrament en català, segons informa Plataforma per la Llengua i ha explicat la Conselleria.
En un comunicat d'aquest dilluns, l'entitat explica que els fets es remunten a febrer de 2024, quan es va derivar la pacient a l'Hospital de Dia del Passatge de Còrsega, gestionat per la fundació CPB, per valorar el seu ingrés a un programa d'atenció específic.
La pacient ja va sol·licitar en la primera sessió fer les sessions individuals íntegrament en català, una petició que no es va rebutjar, però en la primera cita l'infermer se li va dirigir en castellà i li va fer saber que "no se sentia còmode parlant català".
L'1 de març, la metgessa li va dir que "no podia obligar a cap professional" a parlar català i li va demanar que deixés de costat la seva opció lingüística, comparant la seva sol·licitud de rebre el tractament en català amb no voler deixar de prendre drogues o autolesionar-se.
Segons relata la plataforma, la decisió es va confirmar a la setmana següent, quan la psiquiatra li va dir, textualment, que no es tractava d'un xantatge, sinó un "bany de realitat", i uns dies més tard se li va reafirmar que no podia rebre el tractament en català, que si no li semblava bé podia presentar una reclamació i que no la derivaria a cap altre centre.
Plataforma per la Llengua lamenta que en l'informe d'alta de la usuària consti, literalment, 'la pacient pren la decisió de no iniciar tractament en el nostre centre', cosa que entén que és "una afirmació falsa".
INVESTIGACIÓ I RECLAMACIONS
La víctima va reclamar la fundació que s'investiguessin els fets i que la derivés a l'altre centre del que disposa a Barcelona, però l'entitat va negar els fets, raò per la qual es va posar en contacte amb Plataforma per la Llengua, que va interposar una segona reclamació davant l'entitat.
Ha criticat també que, malgrat que finalment es va redirigir la pacient a aquest centre, el director mèdic i una altra metgessa la van "renyir" per haver gravat les converses.
A més, alerta que, després de l'alta, CPB va fer constar la petició lingüística de la usuària en l'apartat 'Malaltia Actual', destinat a descriure els símptomes clínics de cada pacient.
LA SANCIÓ
Arran de la reclamació de Plataforma per la Llengua, la Direcció general d'Ordenació i Regulació Sanitària va sancionar amb 3.006 euros el CPB, que va acabar pagant, una cosa que l'entitat va tractar de recórrer --sense èxit-- "perquè no s'havien tingut en compte tots els fets i perjudicis i l'actuació administrativa havia estat insuficient".
Ara, la víctima, assessorada legalment per la plataforma, reclama que el Servei Català de la Salut reconegui la seva responsabilitat patrimonial derivada del funcionament del servei sanitari públic, que considera que és "directa", i li indemnitzi amb 30.000 euros; així mateix, demana al Col·legi de Metges de Barcelona que intervingui en el cas per depurar responsabilitats.