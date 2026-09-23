Salut registra un "rècord" de 52.560 documents de voluntats anticipades el 2025, un 52% més

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Salut de la Generalitat va registrar el 2025 un "rècord" de 52.560 documents de voluntats anticipades (DVA), la qual cosa suposa un increment del 51,9% respecte a l'any anterior i situa en 240.579 el nombre acumulat de documents registrats a Catalunya.
Aquest creixement consolida una tendència sostinguda a l'alça i evidencia "l'impacte de les mesures impulsades" per facilitar l'exercici del dret a expressar de manera anticipada les preferències sobre l'atenció sanitària i els tractaments mèdics, informa el departament aquest dimecres en un comunicat.
La novetat que explica aquest augment és la consolidació de la formalització del document davant els professionals sanitaris, que durant el 2025 ha representat el 84,41% dels DVA, mentre que el 13,01% s'han fet davant de notari i el 2,52% de tres testimonis.
El document de voluntats anticipades permet que qualsevol persona major d'edat amb prous capacitats deixi constància per escrit dels seus valors, preferències i instruccions sobre l'atenció sanitària futura i permet designar un representant que vetlli pel seu compliment.
Les dones continuen sent les principals usuàries d'aquesta eina, amb un 63,77% dels documents formalitzats el 2025, respecte al 36,23% d'homes, i la majoria que formalitzen un DVA són persones d'edat avançada.