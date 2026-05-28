Salut promou una campanya per prevenir la ciutadania de les onades de calor "cada vegada més freqüents"

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Salut de la Generalitat ha promogut una campanya per prevenir la ciutadania de les onades de calor "cada vegada més freqüents", les altes temperatures de les quals, recorden, poden afectar qualsevol persona, però sobretot la gent gran, els infants i les persones amb malalties cròniques.
Amb el lema 'L'ABC de la calor', (agafant les sigles d''aire, beure i casa'), Salut ofereix consells per a un estiu "segur" amb publicacions als mitjans de comunicació escrits i audiovisuals i a les xarxes socials i el web del Departament, ha informat el Departament en un comunicat aquest dijous.
Les recomanacions a l'exterior es resumeixen a buscar espais frescos i protegits del sol, caminar per l'ombra i utilitzar refugis climàtics sempre que sigui possible, mentre que a l'interior proposen mantenir la llar fresca abaixant les persianes durant el dia i ventilant a la nit, a més d'hidratar-se "sovint" durant tot el dia.