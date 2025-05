Salut preveu que el Centre de Prototeràpia de Catalunya estigui en marxa el primer semestre del 2028

Permetrà tractar uns 400 pacients cada any

BARCELONA, 18 maig (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salut de la Generalitat preveu que el nou Centre de Prototeràpia de Catalunya (CPC), que se situarà al Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona, entri en funcionament entre el primer i el segon trimestre del 2028.

Ho ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané, en una pregunta parlamentària recollida per Europa Press, en la qual també explica que preveuen que el lliurament del projecte executiu es produeixi durant el segon trimestre d'aquest any.

La prototeràpia és una forma més precisa de radioteràpia que representa una eina terapèutica en el tractament en oncologia pediàtrica, així com en tumors de base de crani en adults.

L'edifici, amb una superfície total construïda de 7.705 metres quadrats, allotjarà dos equips de radioteràpia de protons i tindrà quatre plantes, a més d'una planta baixa i un soterrani.

El CPC com tal ocuparà tres plantes, i la resta es destinarà a atenció domiciliària i a una àrea d'investigació i innovació.

El projecte suposarà una inversió de 38 milions d'euros: 31 per a la construcció de l'edifici i set per dotar-lo d'equipament i tecnologia en la seva última versió, com estableix l'expedient de licitació.

32 MESOS D'OBRES

La consellera ha dit que les obres duraran 32 mesos, per la qual cosa s'estima que l'entrada en funcionament de cadascuna de les sales "es produirà entorn del primer i segon trimestre del 2028, respectivament".

Quan el CPC estigui a ple rendiment, el centre tindrà capacitat per tractar prop de 400 pacients cada any.

Fins a aquest moment, els pacients d'un tractament de prototeràpia es continuaran derivant a altres centres, majoritàriament a Madrid, després de l'aprovació de cada cas a la Comissió Interdisciplinària de Protons de Catalunya.