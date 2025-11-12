Salut millora La Meva Salut per a un accés "més complet" a la informació sobre els medicaments

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Salut de la Generalitat, a través del Servei Català de la Salut (CatSalut), ha incorporat una nova versió millorada de la secció 'Medicació' de La Meva Salut, amb l'objectiu de facilitar un accés "més complet, clar i accessible" a la informació sobre els medicaments, productes sanitaris i dietètics prescrits pels professionals.
Els usuaris de La Meva Salut poden visualitzar a partir d'ara totes les seves prescripcions, fins i tot les que ja han recollit a la farmàcia o ja no tenen vigència, ja que fins ara un cop s'havia dispensat o no quedaven envasos per recollir desapareixien, informa aquest dimecres el departament en un comunicat.
Amb aquesta millora, la informació de cada prescripció es manté visible, la qual cosa facilita fer consultes posteriors i disposar d'un historial complet de la medicació: la secció incorpora medicació vigent, medicació en cas de necessitat i medicació anterior i cada fàrmac disposa d'una fitxa individual amb informació ampliada de la prescripció.