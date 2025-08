Salut licita la redacció del projecte de construcció del nou CAP Barceloneta

BARCELONA 5 ago. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Salut de la Generalitat ha publicat l'anunci de licitació del projecte de construcció del nou CAP Barceloneta, que substituirà a l'actual CAP, situat des de 1992 a l'Hospital del Mar, i donarà resposta a les necessitats de més de 15.800 persones.

Es tracta d'una actuació amb un pressupost que supera els 9 milions d'euros en el marc del Pacte de Ciutat 2023 i validada per la Comissió Mixta Generalitat - Ajuntament de Barcelona, informa la Conselleria en un comunicat aquest dimarts.

El futur CAP se situarà en l'antic immoble de la Clínica Barceloneta i tres casetes adjacents, amb una superfície total prevista de 3.300 metres quadrats, triplicant l'espai d'equipament actual i duplicant el nombre de consultes.

Els espais inclouen 30 consultes, zones per al personal, l'administració i magatzems, sales de tractament i extraccions i àrees d'atenció no programada i per a activitats comunitàries.

Està previst que a l'octubre s'adjudiqui el projecte, que la redacció del projecte executiu i la licitació, adjudicació i inici d'obres es duguin a terme entre 2026 i 2027 i que la seva finalització sigui cap a finals de 2029.