Salut informa que mor una dona de 46 anys ferida crítica per la ventada a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press
6 persones segueixen hospitalitzades: 1 en estat crític; 3 en estat greu i 2 en estat menys greu
BARCELONA, 13 febr. (EUROPA PRESS) -
La conselleria de Salut ha informat aquest divendres a primera hora que aquesta matinada ha mort la dona de 46 anys ferida crítica per la ventada d'aquest dijous a Barcelona.
La dona, que havia estat traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron, és una treballadora d'una empresa del polígon del Bon Pastor de Barcelona a qui li va caure part de la teulada de dalt en una nau industrial, ha assenyalat la conselleria en un comunicat.
Segueixen hospitalitzades un total de 6 persones en centres hospitalaris catalans: 1 en estat crític, 3 en estat greu i 2 en estat menys greu.
BALANÇ
En estat crític i estable per la caiguda d'un arbre a Sant Boi de Llobregat (Barcelona) hi ha un jove de 22 anys, voluntari de Protecció Civil --un company seu de 23 anys està greu i fora de perill, afectat per la mateixa incidència--.
També en estat greu hi ha dues persones més: una dona de 68 anys amb fractura de pelvis i fèmur, a més de traumatismes toràcics, a qui li ha caigut un fanal damunt a Barcelona i ingressada al Vall d'Hebron i un operari de la construcció de 56 anys amb una "cama catastròfica" després de caure-li al damunt una paret a Sant Pau de Segúries (Girona) en la qual estava treballant i ingressat a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
En estat menys greu hi ha dos ferits que estaven treballant amb un arbre a Ribes de Freser (Girona) i aquest els va caure al damunt --tots dos ingressats a l'Hospital d'Olot (Girona)--.
En estat menys lleu hi ha dos voluntaris de Protecció Civil -- que ja han rebut l'alta-- de 23 i 35 anys per la caiguda d'arbres a Sant Boi de Llobregat (Barcelona) i que estaven ingressats a l'Hospital de la localitat.