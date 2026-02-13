Salut informa que mor una dona de 46 anys ferida crítica per la ventada a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -
La conselleria de Salut ha informat aquest divendres a primera hora que ha mort aquesta matinada la dona de 46 anys ferida crítica per la ventada a Barcelona.
La dona, que havia estat traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron, és una treballadora d'una empresa del polígon del Bon Pastor de Barcelona a qui li va caure part de la teulada de dalt en una nau industrial, ha informat la conselleria en un comunicat.
Segueixen hospitalitzades un total de 8 persones en centres hospitalaris catalans.