Salut informa que mor una dona de 46 anys ferida crítica per la ventada a Barcelona

Trossos de palmeres en el terra durant el temporal per vent, a 12 de febrer de 2026, a Barcelona, Catalunya (Espanya)
La conselleria de Salut ha informat aquest divendres a primera hora que ha mort aquesta matinada la dona de 46 anys ferida crítica per la ventada a Barcelona.

La dona, que havia estat traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron, és una treballadora d'una empresa del polígon del Bon Pastor de Barcelona a qui li va caure part de la teulada de dalt en una nau industrial, ha informat la conselleria en un comunicat.

Segueixen hospitalitzades un total de 8 persones en centres hospitalaris catalans.

