Salut impulsa un procés participatiu per millorar l'atenció en la malaltia de Huntington

BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Salut de la Generalitat ha impulsat un procés participatiu amb l'objectiu d'incorporar les necessitats, expectatives i propostes de la ciutadania per millorar l'atenció en la malaltia de Huntington a Catalunya.
És una malaltia minoritària que afectava 866 persones a Catalunya el 2024, i el procés va constar d'una primera fase entre el 18 de febrer i el 5 de març amb 12 entrevistes a professionals, afectats i el seu entorn, informa Salut en un comunicat aquest dilluns.
Per "aprofundir" en els resultats obtinguts, s'han organitzat dues sessions --una presencial el 20 d'abril i una altra de telemàtica el 21-- i en total hi han participat unes 50 persones de tot Catalunya, que han compartit experiències, debatut i prioritzat propostes.