Salut impulsa un Marc d'Experiència de Pacient per millorar l'atenció sanitària

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salut de la Generalitat ha impulsat un Marc d'Experiència de Pacient en el sistema de salut de Catalunya, amb l'objectiu de promoure i impulsar la "cultura de l'experiència de pacient" en el sistema de salut públic català.

L'ha presentat la consellera de Salut, Olga Pané, en la primera edició de la Jornada de l'Experiència de Pacient i Participació a Barcelona, en què ha explicat que volen que el Marc sigui un punt "disruptiu" i d'avenç, informa la Conselleria en un comunicat d'aquest dijous.

El document, que ha s'ha elaborat durant l'últim any i mig i ha comptat amb la participació de més de 250 persones, contempla una adaptació dels principis conceptuals de l'experiència de pacient (EXP) en el sistema de salut de Catalunya, a més de recomanacions per implantar-lo.

L'EXP és, juntament amb l'efectivitat i la seguretat clínica, un dels pilars de la qualitat dels serveis sanitaris; tot i que la majoria d'entitats del sistema de salut ja la tenen en compte, el repte principal és aplicar-la de manera homogènia a tot el sistema.

Pané ha recordat que la salut no és salut "de veritat" si no hi ha un component personal del pacient i de la comunitat en la seva estructuració, i que el sistema de salut necessita que l'experiència del pacient sigui grata.