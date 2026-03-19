Salut impulsa l'Estratègia de Cures 2025-2030 per situar-les "al centre" del sistema

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Salut de la Generalitat ha impulsat l'Estratègia de Cures 2025-2030 per situar-les "al centre" del sistema de salut, que defineix el model que guiarà les polítiques de cures en els pròxims anys.
El desplegament el dirigirà la directora de Cures Infermeres de la Direcció General de Professionals de la Salut, Begoña Martí Cañiz, informa la Conselleria en un comunicat d'aquest dijous.
El nou marc té com a objectiu "reforçar el desenvolupament professional infermer, impulsar la innovació i consolidar les cures com un eix estructural del sistema de salut".
Per garantir una implementació "coherent i homogènia" a tot el territori català, Salut crearà el Comitè Operatiu de Cures, que serà l'òrgan responsable d'impulsar, coordinar i avaluar el model.
El Comitè prioritzarà les mesures i traslladarà les accions als nivells competents de Salut i de CatSalut; establirà i monitorizará indicadors, i assegurarà la participació de professionals i proveïdors en el disseny i seguiment de les actuacions.