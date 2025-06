Salut impulsa una campanya per sensibilitzar sobre els efectes de la calor per a un "estiu segur"

BARCELONA 26 juny (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salut de la Generalitat ha impulsat una campanya per sensibilitzar la ciutadania sobre els efectes nocius de la calor per a un "estiu segur" amb el lema 'L'ABC de la calor', informa en un comunicat aquest dijous.

Ofereix consells per fer front a les altes temperatures "en un escenari on les onades de calor són habituals i freqüents" i el lema respon als conceptes 'Aire', 'Beure' i 'Casa', de manera que s'aconsella a les persones que a l'aire lliure vagin per l'ombra, beguin líquids i que a casa abaixin les persianes durant el dia.

Altres recomanacions passen perquè les persones que treballen a l'aire lliure es cobreixin el cap amb una gorra o barret; evitar sortir al carrer en les hores de màxima insolació; o fer esport com córrer o anar amb bicicleta en les hores de menys calor, entre d'altres.