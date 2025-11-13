Salut impulsa una acció sobre la importància de no vendre ni facilitar alcohol als menors

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Salut de la Generalitat, a través de la Subdirecció General d'Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques (SGAVIHV) de Salut Pública, ha impulsat una acció sobre la importància de no vendre ni facilitar alcohol als menors d'edat, amb motiu del Dia mundial sense alcohol el 15 de novembre.
Es fa en coordinació amb el Ministeri de Sanitat i la resta de comunitats autònomes i, per dur-la a terme, s'ha adaptat la campanya consensuada amb l'Estat, amb el lema 'Aquí actuem! Vetllem per la salut de la infància i l'adolescència', informa el departament en un comunicat d'aquest dijous.
En el marc de la iniciativa, es demanarà als ens locals que s'hi adhereixin i promoguin que els establiments --bars, comerços i restaurants, entre d'altres-- dels seus municipis també ho facin.
A Catalunya aquesta campanya "no serà una acció puntual, sinó un compromís continuat", que inclou la capacitació dels ajuntaments i autoritats competents, la difusió de recomanacions als establiments i a la ciutadania i el seguiment de les mesures al territori.
El departament informa que, segons l'enquesta ESTUDES del Ministeri de Sanitat del 2023, 6 de cada 10 joves d'entre 14 i 17 anys declara haver comprat alcohol directament i que la resta ho ha fet a través de majors d'edat.
Afegeix que la 13a Setmana de sensibilització sobre els riscos de l'alcohol coincideix amb la Setmana del Cribratge, que vol conscienciar sobre la importància de reduir-ne el consum.