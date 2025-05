Salut implantarà un nou reglament de multes per evitar agressions als sanitaris

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salut de la Generalitat implantarà un reglament de multes, per via administrativa, per evitar agressions i comportaments agressius contra els sanitaris, bé siguin verbals o físicament, han confirmat fonts de Salut a Europa Press.

Segons ha avançat la Cadena Ser aquest dijous, la Conselleria està analitzant les normatives sancionadores d'altres comunitats autònomes, com Galícia, les dues castelles i Navarra, que les seves normatives contemplen sancions d'entre 300 i 3.000 euros per a infraccions lleus o greus --com faltes de respecte, amenaces, insults o coaccions-- i 600.000 euros per a agressions físiques extremes.

La intenció de Salut és tenir preparat el document l'últim trimestre d'aquest any, tot i que les multes trigaran més perquè el Govern haurà d'impulsar una llei específica, i actualment estan unificant criteris entre tots els centres sanitaris de Catalunya per recollir dades sobre quantitat i tipus d'agressions.