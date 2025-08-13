Salut i Drets Socials compartiran dades de pacients per a l'atenció domiciliària integrada

L'objectiu és facilitar la col·laboració entre professionals sanitaris i socials
Els Departaments de Salut i Drets Socials i Inclusió de la Generalitat han activat el Protocol d'actuació per a la comunicació de dades entre el sistema sanitari públic i la xarxa de serveis socials públics per a l'atenció domiciliària integrada.
L'objectiu és facilitar la col·laboració entre professionals dels àmbits sanitari i de serveis socials per oferir "una millor atenció a la ciutadania", informa el Govern en un comunicat aquest dimecres.
El document, vigent des de la setmana passada, busca millorar "la coordinació, l'eficiència i la qualitat" dels serveis oferts a la ciutadania, així com la integració instrumental d'ambdues xarxes.
Això permetrà optimitzar recursos, establir protocols comuns i fomentar la valoració i planificació conjunta d'intervencions.
L'atenció a persones en situació de complexitat sanitària i social requereix la intervenció "coordinada i integrada" dels professionals de les xarxes de salut i serveis socials.
VALORACIÓ MULTIDIMENSIONAL
Un dels punts "essencials" radica en la informació que es necessita per poder dur a terme una valoració multidimensional i, a partir d'aquí, poder elaborar un pla d'atenció únic i prendre les decisions necessàries.
El nou protocol comporta també "una millora de l'eficàcia i eficiència en l'assignació de recursos públics", perquè permet disposar d'informació sense que sigui la persona qui hagi de fer les gestions.
Així, es facilitarà per exemple la valoració integral i el Pla d'atenció únic sanitari i social per a persones amb complexitat sanitària i social o planificar les cures i atencions entre professionals que intervenen en un mateix procés d'atenció.