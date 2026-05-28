Salut diu que comparar llistes d'espera entre centres "no sempre reflecteix" situacions equivalents

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Salut de la Generalitat ha apuntat que la comparació directa entre centres sanitaris "no sempre reflecteix" situacions assistencials equivalents.
Així ho han explicat fonts de Salut a Europa Press, en resposta a un informe de Metges de Catalunya que assenyalava desigualtats territorials en les llistes d'espera publicat aquest dijous.
Salut apunta que, en les intervencions quirúrgiques, les dades s'agrupen per grans grups de procediments, però "no sempre recullen tota la complexitat clínica del pacient, la complexitat tècnica concreta de la intervenció ni el paper que té cada centre dins el Siscat".
En proves diagnòstiques i primeres visites a especialistes també hi influeixen factors com la demanda de cada territori, la capacitat resolutiva de l'atenció primària i dels dispositius territorials, a més del fet que algunes exploracions depenen de professionals especialistes.
Els resultats, segons Salut, són el resultat "de la combinació entre demanda, capacitat assistencial, disponibilitat professional, cartera de serveis, complexitat clínica i organització territorial".
La Conselleria assegura que treballa "de manera continuada" amb el CatSalut per reduir les diferències territorials i millorar l'equitat d'accés, si bé reconeix que es tracta d'un dels principals reptes en matèria de llistes d'espera.