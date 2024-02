Salut detecta 205 casos de tos ferina en diferents brots a Terrassa (Barcelona)

BARCELONA, 22 febr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salut de la Generalitat ha registrat 205 casos acumulats de tos ferina en diferents brots a Terrassa (Barcelona) durant aquest 2024, tots ells confirmats amb diagnòstic microbiològic, han informat a Europa Press fonts del departament.

Ha afirmat que des del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial del Vallès Occidental i el Vallès Oriental s'està fent "un gran esforç de control, prioritzant l'abordatge de les persones més vulnerables".

El departament ha recordat que "no és una malaltia greu, té un tractament eficaç i no hi ha cap persona ingressada".