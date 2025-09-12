Salut detecta 10 casos de tuberculosi en un assentament ocupat de Badalona (Barcelona)

Apunten que el brot no està actiu perquè els afectats no poden transmetre la malaltia
BARCELONA, 12 set. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Salut ha detectat 10 casos de tuberculosi relacionats amb l'assentament ocupat de l'antic institut B-9 de Badalona (Barcelona) des del novembre del 2023, casos que assenyalen que es produeixen en persones en situació de pobresa, han informat en un comunicat aquest divendres.
Segons ha avançat 'El Periódico de Catalunya', entre novembre del 2023 i juny del 2024 Salut va rebre un total de 4 notificacions de casos de tuberculosi pulmonar en homes de l'Àfrica subsahariana que vivien a Badalona sense domicili fix o residents en espais ocupats.
No va ser fins l'últim cas, el juny del 2024, que es va poder determinar que vivia a l'assentament d'un antic institut ocupat de Badalona, l'antic institut B9, lloc on residien més de 150 persones en condicions de vulnerabilitat.
Durant el 2024 es van fer tres intervencions a l'espai i es va identificar 10 persones malaltes amb diferents graus d'evolució clínica, la situació dels quals actualment continua en seguiment des del punt de vista epidemiològic.
La Conselleria afirma que tots els afectats estan en seguiment clínic amb el tractament corresponent i que "no existeix constància" que hi hagi casos amb tuberculosi activa que puguin transmetre la malaltia, motiu pel qual no es considera que actualment hi hagi un brot actiu.