Salut destina 4,2 milions a reforçar grups de recerca amb personal tècnic especialitzat

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Salut de la Generalitat ha obert la convocatòria de subvencions per incorporar personal tècnic de suport als grups de recerca en salut, amb una dotació de 4,19 milions d'euros, informa aquest dimarts el departament en un comunicat.
S'inclou en el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2022-2027 (Peris), que té com a objectiu impulsar una recerca en salut d'excel·lència i una de les seves línies d'actuació són la convocatòria d'ajuts.
Aquesta convocatòria, que lidera la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut, vol incorporar perfils tècnics especialitzats que aportin coneixement i suport qualificat a les activitats de recerca.
Entre els perfils susceptibles de ser incorporats destaquen bioinformàtics, tècnics i gestors de laboratori, professionals d'innovació, especialistes en gestió de projectes internacionals, experts en comunicació i difusió científica, coordinadors d'estudis o personal d'infermeria especialitzat en assajos clínics, entre d'altres.
La Generalitat ha assenyalat que l'import màxim de la subvenció és de 99.800 euros pels 36 mesos d'execució.