Salut destina 12,5 milions addicionals a la renovació tecnològica dels hospitals públics

BARCELONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salut ha destinat 12,5 milions d'euros addicionals a ajuts per renovar els equipaments tecnològics dels centres hospitalaris de la xarxa sanitària publica.

Els ajuts s'emmarquen en el Programa específic de suport a la renovació tecnològica (Pert) promogut pel Servei Català de la Salut, que preveia quatre convocatòries i un finançament màxim de 150 milions d'euros, informa Salut en un comunicat d'aquest dijous.

La convocatòria, quarta i última, prossegueix la del 2021 (30 milions), 2022 (40 milions) i 2023-24 (40 milions), i estarà oberta fins al 28 de juliol.

Té per objectiu evitar l'obsolescència dels equipaments d'alta tecnologia, facilitant el finançament per accelerar-ne la renovació i homogeneïtzar els recursos del Siscat millorant l'equitat territorial i per centres.