Salut avisa que el pic de contagis de grip arribarà d'aquí a una setmana

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Salut de la Generalitat, Esteve Fernández, ha avisat que el pic de contagis de grip arribarà "dilluns o dimarts de la setmana vinent", en una entrevista d'aquest dimarts a Catalunya Radio recollida per Europa Press.

Ha actualitzat la xifra de contagis a 375 casos per cada 100.000 habitants i ha informat que podria arribar al pic la setmana vinent fins als "400 o 420 com a molt" i, preguntat per si la xifra és preocupant, ha dit que no ho és malgrat que no deixa de ser una càrrega important sobre el sistema, després d'afegir que la xifra actual és, en les seves paraules, molt similar a la de la temporada passada.

Ha reiterat que la mascareta només es demana als professionals dels centres sanitaris i que, ara per ara, no cal demanar portar-la ni als centres de treball ni al carrer, perquè "evidentment no estem en un moment de pandèmia amb unes xifres d'epidèmia".