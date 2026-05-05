Salut assegura que els 5 catalans del creuer amb hantavirus estan "en bon estat de salut"

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)
El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, ha explicat aquest dimarts que els 5 catalans a bord del creuer de luxe MV Hondius, on s'ha declarat un brot d'hantavirus que ja ha provocat 3 morts, es troben "en bon estat de salut".
Fernández ha afirmat que no tenen símptomes, que estan aïllats al creuer fent quarantena i que estan "tranquils", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Ha apuntat que el grup de catalans van contactar amb Salut per correu electrònic per demanar-los informació sobre com actuar i ha destacat que la Conselleria d'Acció Exterior de la Generalitat també està "pendent" de la situació.
Ha detallat que existeix la possibilitat que el creuer, que actualment és a Cap Verd, pot anar fins a les Canàries (destinació final en un inici) per fer part de la repatriació de la vintena d'europeus al vaixell, 14 d'ells espanyols.
Fernández ha explicat que el contagi es produeix per la inhalació de partícules de femta o orina de rosegadors infectats o amb superfícies contaminades i ha fet una crida a la calma perquè assegura que no hi ha risc i que la transmissibilitat és "pràcticament inexistent".