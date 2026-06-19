Salut aposta per decisions compartides com a nou model d'atenció centrada en la persona

BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
La primera jornada de Decisions Compartides celebrada a l'Espai Bital de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) amb el lema 'Del model a l'acció: impulsem les decisions compartides en salut' ha reforçat el compromís de la Conselleria de Salut de la Generalitat amb la transformació del model assistencial i consolidar les decisions compartides com a nou model.
La secretària d'Atenció Sanitària i Participació de la Conselleria de Salut, Gloria Gálvez, ha afirmat que "avançar cap a un sistema més participatiu no és un objectiu puntual, sinó que és compromís de país", informa en un comunicat aquest divendres el Govern.
A la trobada hi han assistit unes 500 persones i també ha comptat amb la participació del professor Rewoldt de Medicina a la Clínica Mayo dels Estats Units, Victor M. Montori, qui ha defensat que "la conversa sense presses és el més important de les cures".
La jornada ha seguit amb una taula rodona sobre el paper de les organitzacions en aquesta transformació, posant el focus en la necessitat d'incorporar les decisions compartides en els processos i estratègies de les organitzacions sanitàries, més enllà de la relació entre professional i pacient.
I la segona taula rodona s'ha centrat en la mirada cap a la pràctica assistencial, amb experiències reals de diàleg i presa de decisions en salut entre professionals i persones.