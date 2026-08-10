Salut activa un pla de contingència pel previsible augment de demanda assistencial per l'eclipsi

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 10 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Salut de la Generalitat ha activat un pla de contigencia davant d'un previsible augment de la demanda assistencial relacionada amb l'exposició a l'eclipsi que tindrà lloc aquest dimecres, com a accidents de trànsit i lesions oftalmológicas, i ha recordat la necessitat d'adoptar mesures de precaució.
Ha subratllat, en un comunicat aquest dilluns, que l'exposició directa dels ulls al Sol "pot afectar greument i de forma irreversible a la salut visual".
Les radiacions electromagnètiques i de llum infraroja i ultraviolada poden causar lesions en la retina, que pot sofrir cremades o una pèrdua parcial de visió sense previ avís, un efecte perjudicial que es coneix com a retinopatia solar i es manifesta amb símptomes com l'aparició de taques en el camp visual, visió borrosa o pèrdua de visió, informa en un comunicat.
A més, també s'ha de tenir en compte que la retina no té receptors de dolor i, per tant, el fet que els ulls no facin mal quan es mira el Sol directament no significa que la radiació no estigui produint un dany.
En cas de sospita d'haver sofert una lesió solar a la vista unes hores o dies després de l'observació, és necessari consultar a un oftalmòleg tan aviat com sigui possible.
Salut insta a utilitzar sempre mètodes d'observació segurs i homologats, imprescindible per protegir la salut visual: la millor opció són les ulleres amb filtre solar certificades amb la norma ISO 12312-2, que és la que estableix els requisits de seguretat que han de complir les ulleres dissenyades per mirar directament al sol.
Poden ser de cartró o d'altres materials i convé que, abans d'utilitzar-les, es comprovi el seu bon estat i que no presentin rayaduras ni cap altre desperfecte.
En els punts oficials d'observació es distribuiran 150.000 ulleres homologades i és necessari verificar l'estat de les ulleres amb filtre solar abans d'utilitzar-les.
En cas de disposar d'ulleres adquirides amb motiu d'eclipsis anteriors, especialment els de 2005 o 2015, és recomanable substituir-les per unes noves.
Des de l'Agència Catalana del Consum es recorda a la ciutadania la importància d'adquirir únicament ulleres dissenyades específicament per observar eclipsis i desconfiar dels productes que només mostren afirmacions genèriques com a "aptes para eclipsis" o "protecció solar total".
També es poden utilitzar mètodes d'observació indirecta, com els telescopis equipats amb filtres solars adequats o el senzill mètode 'pinhole', una caixa de cartró amb un petit forat que projecta la imatge del Sol sobre una superfície i permet seguir l'eclipsi sense risc algun per a la vista.
No obstant això, no han d'utilitzar-se ulleres de sol convencionals, encara que siguin molt fosques.
Els mètodes casolans, com les pel·lícules de fotografia analògica vetllades, les radiografies, els CD o els trossos de vidre, també poden posar en risc la salut visual i evitar el seu ús.
Tampoc ha d'observar-se el Sol a través de cap instrument òptic, com a càmeres fotogràfiques o prismàtics, si no disposa d'un filtre adequat situat enfront de l'objectiu.
En cas de dubte, és recomanable consultar a un professional especialitzat en aquest tipus d'aparells i és necessari extremar les precaucions en el cas dels nens.
Si s'utilitzen ulleres amb filtre solar homologat, és necessari vigilar que es faci un ús correcte i que no es miri el Sol per damunt o per sota de les ulleres.
REFORÇ DE REGIONS SANITÀRIES
Davant del massiu desplaçament de ciutadans previst cap a les comarques del sud, el Departament de Salut ha previst un Pla de Contingència Sanitària focalitzat a les regions sanitàries on el fenomen de l'eclipsi solar es produirà íntegrament (RS Lleida, RS Camp de Tarragona i RS Terres de l'Ebre).
D'acord amb les possibles patologies que es preveu que incrementin la demanda assistencial, especialment les relacionades amb malalties comunes, accidents de trànsit i problemes oftalmológicos, es reforçaran els dispositius d'atenció als serveis d'urgència durant la nit del 12 d'agost i s'oferirà la màxima cobertura possible als matins del 13 i 14 d'agost.
En els centres hospitalaris de referència de cada regió sanitària, es reforçaran els serveis d'urgències amb professionals de l'àmbit de la medicina, infermeria i traumatologia durant el 12 d'agost.
Així mateix, pel que fa a les urgències oftalmológicas, hi haurà un metge resident de presència i es disposarà d'un metge adjunt localitzable que, si la situació ho requereix, es desplaçarà als centres per parar esment presencial.
Els dies posteriors, el 13 i 14 d'agost, es garantirà l'atenció urgent de matins a través de consultes externes i al mateix temps es disposarà d'un servei de guàrdia localitzable habitual a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, l'Hospital Universitari Joan 23, l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, l'Hospital Sant Pau i Santa Tecla i l'Hospital Sant Pau i Santa Tecla.
Quant als serveis d'urgències d'atenció primària, es desplegarà un dispositiu de reforç integrat per un professional de medicina i un d'infermeria des de la tarda del 12 d'agost fins al migdia del 13 d'agost, amb possibilitat d'activació posterior en funció de les necessitats assistencials detectades.
En total, s'incrementarà la capacitat assistencial d'onze centres d'atenció primària (CAP Torreforta-La Granja, CAP Muralles Salut, CAP Torredembarra, CAP Cornudella del Montsant, CAP Alcover, CAP Les Borges Blanques, CAP La Ràpita, CAP Les Cases d'Alcanar, CAP Deltebre, CAP Deltebre centres d'urgències d'atenció primària (CUAP Lleida, CUAP Mollerussa, CUAP Sant Pere Reus, CUAP Salou i CUAP Cambrils) i un consultori local (CL Prada de Conflent).
Al seu torn, el Sistema d'Emergències Médiques (SEM) constituirà el centre de coordinació operativa amb Protecció Civil en el 112 de Reus.
D'altra banda, en la resta de regions sanitàries, s'han reforçat les tasques d'informació, sensibilització i coordinació amb els dispositius assistencials, Atenció Ciutadana i el SEM.
Addicionalment, la Societat Catalana d'Oftalmologia ha posat a la disposició de tots els seus membres un protocol d'atenció urgent elaborat conjuntament amb el Departament de Salut.
MOBILITAT
Atès que l'eclipsi atraurà a un gran nombre de persones als punts d'observació del territori, es preveu un augment significatiu de la mobilitat, especialment a les comarques on el fenomen serà total.
Per aquest motiu, el Govern ha activat un dispositiu especial per al proper 12 d'agost en el qual insta a planificar els desplaçaments amb antelació, especialment en cas de viatjar en vehicle privat.
Les possibles retencions, concentració de vehicles i presses poden incrementar el risc de sinistres de tràfic.
PLUJA D'ESTELS
A més, la nit del 12 d'agost coincideix amb el període d'activitat màxima de la pluja d'estels dels Perseids, la qual cosa pot representar una oportunitat per romandre més temps en el lloc d'observació abans d'emprendre el retorn i evitar així els moments de màxima congestió vial.
Encara que l'eclipsi es produirà entre les 19.30 i les 21.00 hores, tindrà lloc en ple mes d'agost, per la qual cosa és recomanable buscar zones amb ombra, mantenir una adequada hidratació i protegir la pell de la radiació solar; també convé prevenir les picades d'insectes i paparres.
Finalment, és imprescindible respectar l'entorn natural, seguir les indicacions dels Agent Rurals i extremar les precaucions per prevenir el risc d'incendi.