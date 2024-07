El Saló de Sant Jordi de la Generalitat es reinaugura sense les pintures de l'època de Primo de de Rivera

Aragonès: el Saló simbolitza la permanència de la Generalitat sense "imatgeria imposada"



BARCELONA, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reinaugurat aquest dimecres el Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, que recupera part del seu aspecte original una vegada retirades les pintures afegides durant la dictadura de Primo de Rivera el 1926 i 1927: "Un acte de justícia i de dignitat: gràcies per retornar la llum".

Hi han assistit el president del Parlament, Josep Rull; els expresidents de la Generalitat Jordi Pujol i Quim Torra --el Govern dels quals va impulsar el procés de retirada-- i els consellers de la Generalitat, entre altres personalitats.

IMPERIALISME I COLONIALISME

En el seu discurs, Aragonès ha assegurat que la llum és el millor símbol de l'espai i que calia recuperar el seu vigor i energia recuperant la llum natural i "desprendre's de la foscor imposada, d'una imatgeria imposada per la dictadura de Cosí de Rivera" que imposava un relat que encoratjava l'imperialisme i el colonialisme, ha dit.

Ha subratllat que el lloc és expressió de l'art renaixentista i "símbol de la continuïtat i permanència" de la institució de la Generalitat, per la qual cosa ha dit que era necessari dignificar-ho i reconciliar-ho amb el passat.

Sobre la continuïtat i permanència de la Generalitat, Aragonès ha recordat que és l'expressió de la voluntat dels catalans de governar-se, des de la seva fundació, l'època medieval "quan recaptava impostos" i els negociava amb la Corona, i l'etapa contemporània com a govern democràtic.

"CONTINUAR PRESERVANT" EL GOVERN

Ha remarcat de la Generalitat "el seu significat, la seva trajectòria i la seva vocació de continuïtat i permanència", i que la dimensió històrica, tant passada com a futura, és el que s'ha de preservar sempre per a la ciutadania.

Aragonès ha advocat per "continuar preservant un Govern per a tota la nació", i ha assegurat que amb el renaixement del Saló de Sant Jordi es recupera un símbol que ha d'inspirar per al futur.

TREBALLS INICIATS EN 2023

Els treballs de restauració, que es van iniciar al maig de 2023, han culminat en 16 mesos, en els quals els tècnics i restauradors han extret les pintures a l'oli sobre tela situades en els paraments i en una part del sostre del saló.

Eren 24 pintures de gran format situades en les parets laterals i 45 obres de format inferior situades als arcs del sostre que suposaven un total de 860 metres quadrats de pintura.

El projecte s'ha basat a recuperar, fins on ha estat possible, l'arquitectura de Pere Blai i el seu estat renaixentista original, tant en la forma com en els materials, per la qual cosa una vegada retirades les pintures de 1926 i 1927 s'han prioritzat els treballs de neteja, consolidació i recuperació de l'estuc original renaixentista i la restauració de la policromia renaixentista.

En els paraments, on hi havia hagut pintures murals de Joaquim Torres García que van ser arrencades el 1966, s'han trobat les incisions amb restes de pintura que va fer l'artista en la capa de preparació del fresc, que corresponen al traçat dels dibuixos per situar la composició de les escenes.

A la zona davantera del Saló es poden veure ara quatre finestres visibles des de la façana principal que havien estat tapiades just abans de col·locar les teles en 1926 i 1927, s'ha retirat el llum central per permetre entrada de llum natural, i s'ha recuperat la decoració al fresc de Torres García en la volta de mig punt als peus de l'espai, que havia quedat tapada.

La directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, Mireia Mestre, ha dit que l'espai recupera el seu caràcter "diàfan", que contrasta amb l'aspecte pesant de l'antic saló.

Mestre ha destacat la recuperació de les finestres i la llanterna i que també s'han pogut mantenir intervencions posteriors al projecte de Pere Blai com les de Torres García, després de retirar les pintures de 1926 i 1927 d'"inspiració reaccionària".