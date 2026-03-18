El Saló de l'Ensenyament 2026 obre amb prop de 230 estands i posa el focus en l'orientació

Hi assisteixen la consellera Núria Montserrat i els secretaris Teresa Sambola i Ignasi Giménez d'Educació
BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -
El Saló de l'Ensenyament 2026, que se celebra al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona fins aquest diumenge 22 de març, ha obert les portes aquest dimecres en una edició que compta amb prop de 230 expositors i que posarà èmfasi a reforçar els serveis d'orientació.
En la inauguració hi han estat presents la secretària general de la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat, Teresa Sambola, i el secretari de Millora Educativa del departament, Ignasi Giménez; i, per la part de les universitats, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, a més de rectors de les universitats catalanes.
En declaracions als periodistes, la consellera Montserrat ha destacat el saló com un espai de reflexió i conversa per als joves, i ha destacat l'increment de la prematriculació en les proves d'accés a la universitat (PAU) aquest any, que creu que mostra "la bona salut del sistema".
Un any més, el saló compta amb la presència de totes les universitats catalanes i una formació professional (FP) que representa més de la meitat del conjunt de propostes.
EDUCACIÓ
En l'apartat d'educació i FP hi havia estands amb informació dels diferents centres educatius públics de tot Catalunya, com per exemple els del Consorci d'Educació de Barcelona i els de la mateixa Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat.
Quant a la formació privada-concertada, hi havia estands de La Salle, Salesians, Jesuïtes Educació, Xaloc i Vedruna, entre d'altres.
Algunes formacions especialitzades estaven recollides als estands de l'Institut del Teatre, l'Escola de teatre musical professional i internacional, l'Escola Guerrero de moda i patronatge, l'Escola Tècnica Professional de Manteniment de Renfe o la Cazcarra Image School.
També destaca la presència d'alumnes interessats en estudis de l'Escola d'Art Digital i Programació FRAME GAMES, en Eurofitness Edu i en l'Institut d'Estudis Mèdics (IEM), que comptava amb una ambulància i exemples de material.
Un any més destaca la polèmica presència de l'estand dels Centres Universitaris de la Defensa - Escoles Militars, que comptava amb una aeronau de l'exèrcit i la presència de militars per donar informació.
DEMOSTRACIONS EN DIRECTE
Altres estands comptaven amb demostracions, com la de Vet Barber on es tallava el pèl a un gos; l'Escola Pastisseria Gremi Barcelona (EPGB), que feia un croissant en directe; o la Fundació Laboral de la Construcció Catalunya, que facilitava simulacions d'una pala en una obra.
L'Escola de Producció Musical comptava amb un petit estudi perquè els interessats poguessin practicar les seves melodies; i l'Escola d'Aprenents SEAT S.A. tenia la mostra d'un Cupra Leon híbrid perquè els estudiants en poguessin veure les peces interiors i el mecanisme.
UNIVERSITATS
L'apartat d'universitats comptava amb estands de les diferents universitats catalanes, tant públiques --com la Universitat de Barcelona (UB), l'Autònoma (UAB), la Pompeu Fabra (UPF) o la Politècnica (UPC)--- com privades --la CEU Abat Oliba (CEU UAO), la Ramon Llull (URL) o la Internacional de Catalunya (UIC)--.
També hi havia parades d'escoles de negocis, com ESADE, EAE Business School, IGEMA Business School i EU Business School.
Altres centres especialitzats, com la Barcelona Film School, l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments (EIP), la BAU Centre Universitari d'Arts i Disseny o l'IED Barcelona (Istitut Europeu del Disseny) també han donat a conèixer les seves propostes, a més d'universitats a distància, com la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat Isabel I o la UNED.
ALTRES ACTIVITATS
Altres tipus de formacions amb les quals compta el saló són les escoles d'intercanvis d'estiu, les autoescoles i les escoles d'idiomes.
A l'exterior dels pavellons, concretament a la plaça de l'Univers, hi havia els tradicionals estands d'Education First (EF), la Federació Catalana de Basquetbol, l'autoescola RACC i de Barcelona Activa, i també activitats com partides d'escacs, entre d'altres.