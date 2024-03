El Saló de l'Ensenyament 2024 augmenta l'oferta educativa i els serveis d'orientació

Hi haurà més de 70 xerrades per a joves i famílies i més de 80 visites per a grups escolars



BARCELONA, 6 març (EUROPA PRESS) -

El Saló de l'Ensenyament 2024, del 13 al 17 de març al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, ha augmentat l'oferta educativa amb més de 220 expositors i els serveis d'orientació amb fins a 170 activitats d'assessorament, entre les quals es reforçarà les destinades a famílies.

En la 33a edició, el saló "tornarà a ser l'epicentre de l'orientació educativa" per als estudiants catalans de cara al curs 2024-2024 i es posarà el focus en l'orientació a mida per facilitar la decisió acadèmica dels alumnes, informa Fira en un comunicat aquest dimecres.

Hi haurà més de 70 xerrades per a joves, famílies i professorat, 12 tallers per a pares i mares, més de 80 visites guiades per a grups escolars, un espai d'autoconsulta d'informació, i un servei d'atenció personalitzada amb psicòlegs i psicopedagogs que preveu atendre més de 1.200 persones.

A més a més, per preparar la visita se celebraran conferències prèvies amb consells a través de les xarxes socials, s'han editat materials informatius per a escoles i famílies, i s'ha obert un servei d'atenció telefònica i, com a novetat, un altre per Whatsapp per resoldre dubtes.

Paral·lelament, la Conselleria d'Educació de la Generalitat ha ampliat aquest any fins a 16 els punts d'atenció individualitzada del seu estand on s'assessorarà per triar estudis postobligatoris, i també s'estrenarà una àrea específica sobre l'escola inclusiva.

OFERTA FORMATIVA

L'FP ha guanyat protagonisme amb un 38% dels expositors --un augment del 10% respecte a l'edició passada--, i l'altre gruix de l'oferta correspon als estudis superiors, en què s'enquadra el 40% dels expositors i hi participen les 12 universitats catalanes, tant públiques com privades.

A l'espai de l'FP s'habilitaran mostradors d'informació específics sobre els cicles per àmbits temàtics, hi haurà un simulador de camions perquè el públic pugui conèixer els estudis de conducció de vehicles de transport per carretera, i s'informarà sobre els certificats professionals.

D'altra banda, s'hi podrà trobar oferta formativa internacional i d'altres punts d'Espanya fora de Catalunya i l'espai Saló dels Idiomes reunirà empreses que ofereixen des de cursos d'idiomes fins a estades a l'estranger.