Sales i plataformes es colen en una gala llarga, amb escasses al·lusions polítiques i que abandera el 's'ha acabat'

Sigourney Weaver o cançons-homenatge a Concha Velasco o María Jiménez, protagonistes en una cerimònia de més de tres hores i mitja



VALLADOLID, 11 febr. (EUROPA PRESS) -

La gala dels Premis Goya a Valladolid ha conclòs aquest diumenge 11 de febrer després d'una cerimònia de més de tres hores i mitja de durada en la qual amb prou feines s'han deixat sentir recriminacions polítiques --com la de Pedro Almodóvar a Vox--, on s'ha abanderat el lema 's'ha acabat' en diversos moments importants i en la qual ha entrat el debat entre la supervivència de les sales de cinema i la rellevància de les plataformes.

Les setmanes prèvies a aquests premis han estat marcades per les acusacions per violència sexual contra el cineasta Carlos Vermut. S'esperava que la gal·la fos enfocada a tractar aquest assumpte, tal com van avançar els presentadors Els Javis i Ana Belén respecte a un canvi de guió, i així ha estat des de l'inici.

Així, en el seu discurs inicial en arrencar la cerimònia han fet un al·legat contra la violència sexual, assegurant a les víctimes que "no estan soles" i que "aquí al cinema també s'ha acabat".

"Des d'aquí volem dir a les víctimes de violència sexual que no estan soles i que el seu testimoniatge és admirable i molt valent. Que el seu valor per denunciar aconsegueixi que aquestes paraules es transformin en fets. Aquí al cinema també s'ha acabat", han assenyalat al començament de la gala.

Aquest discurs ha rebut el suport, per exemple, del president de la institució, Fernando Méndez-Leite, qui en el seu tradicional discurs ha reiterat que la seva institució condemna "qualsevol abús o violència" que s'exerceixi contra les dones, al mateix temps que ha defensat la llibertat de pensament i d'expressió de les opinions del sector "en tots els àmbits".

També la vicepresidenta de l'Acadèmia de Cinema, Susi Sánchez, i membre de l'Associació de Dones Cineastes (CIM), ha reivindicat en un moment de la cerimònia que "la igualtat ha de ser la norma i no l'excepció" i ha assenyalat que "s'ha acabat l'abús de poder i la violència contra les dones".

"Volem espais de respecte i igualtat en la nostra professió i en qualsevol altre àmbit de la societat. S'ha acabat l'abús de poder i la violència contra les dones", ha comentat l'actriu, que ha sortit a l'escenari acompanyada per la resta de dones membres de la junta directiva de l'Acadèmia de Cinema, que han portat cartells amb el missatge de 'S'ha acabat'.

Precisament, aquest missatge ha estat el fil conductor per l''In memoriam' habitual en el qual s'han recordat les actrius Concha Velasco, Itziar Castro, María Jiménez o Carmen Sevilla. Durant l'homenatge a tots els artistes morts, la cantant Silvia Pérez i el cantant Salvador Sobral han interpretat una versió de 'Procuro olvidarte', cançó composta per Manuel Alejandro.

PALESTINA I RESPOSTA A VOX

No ha estat una gala on s'hagin llançat gaires missatges polítics. Una de les primeres a reivindicar ha estat l'actriu i cantant Alba Flores que, durant una presentació d'un guardó, ha portat la xapa en contra de la guerra a Gaza i ha afegit, a més, una al·lusió contra els atacs a Palestina.

David Trueba, Nathalie Poza o Estíbaliz Urresola són alguns dels protagonistes de la gala que també han portat aquesta etiqueta. I també hi ha hagut espai per a al·legats com el de l'actor Malcolm Treviño-Sitté, que ha demanat més diversitat racial, Rigoberta Bandini, que ha dedicat el Goya al col·lectiu LGTBI assegurant que "mai més es vulneraran els seus drets" o Gael García Bernal, que ha alertat sobre els problemes que venen pel canvi climàtic.

Però ha estat gairebé al final, abans de l'entrega de l'últim premi, quan el cineasta Pedro Almodóvar ha recordat que el cinema espanyol "retorna els diners rebuts com a bestreta amb escreix", com a resposta al vicepresident de Castella i Lleó, Juan García-Gallardo, que va qualificar de "senyorets" els integrants d'aquest sector.

Almodóvar ha fet una "reivindicació" a favor del cinema espanyol i ha al·ludit Gallardo, si bé no n'ha citat el nom. "Un polític present en aquesta sala ha parlat de nosaltres com a senyorets que recullen les subvencions i ara els està parlant un d'aquests senyorets", ha començat.

A més, també ha recordat que aquest dirigent ha dit que a Espanya es fan "pel·lícules molt dolentes que no interessen a ningú". "A aquest home li diré el que és obvi, i és que els diners que els cineastes rebem com a bestreta els retornem amb escreix a l'Estat, a través d'impostos i seguretat social, a més de crear milers de llocs de treball", ha remarcat. El president de l'Acadèmia de Cinema tampoc no s'ha adreçat a Gallardo, present al recinte, malgrat agrair a la resta de polítics de diferents formacions la seva presència.

SALES VS. PLATAFORMES

Al llarg de tota l'entrega de premis ha sorgit un debat de boca de diferents directors premiats i en el qual també ha intervingut el mateix Méndez-Leite: el de la pervivència de les sales de cinema davant l'auge de les plataformes.

Ja en la seva intervenció final, quan Bayona ha rebut el premi Goya a Millor Direcció per 'La societat de la neu', ha estat quan el director català ha mostrat el seu agraïment a Netflix per l'oportunitat, perquè "durant 10 anys ha sentit gent a dir "que aquesta aventura no era possible i s'han equivocat".

"Hem estat 10 anys sentint gent que ens deia que aquesta pel·lícula no era possible, que no es podia fer una pel·lícula en espanyol amb aquest nivell d'ambició i gràcies al fet que va aparèixer Netflix, gràcies a Netflix perquè es van equivocar", ha assenyalat Bayona.

Durant el seu discurs, el cineasta ha indicat que la pel·lícula, "malgrat que no es va arribar a un acord amb les dues grans cadenes de cinema que hi ha a Espanya", porta 150 milions d'espectadors a tot el món i 450.000 espectadors a les sales.

"Dic que es van equivocar perquè la pel·lícula, malgrat que no hi havia públic, porta 150 milions d'espectadors a tot el món. Una pel·lícula feta a Espanya i en espanyol, i tot i que no es va arribar a un acord amb les dues grans companyies, les cadenes de cinemes més grans que hi havia a Espanya, les dues més grans. Ens arremanguem, sortim a lluitar-ho i la pel·lícula ja porta 450.000 espectadors a les sales de cinema", ha exposat.

En canvi, l'autor de 'Robot Dreams', Pablo Berger, ha fet una defensa de les sales de cinema. "Llarga vida al cinema als cinemes", ha proclamat Berger, que, a més, ha afegit una reivindicació de la seva feina --"el cinema no és un gènere", ha apuntat--. Méndez-Leite també ha reiterat que les pel·lícules estan "fetes per als espectadors".

"Pot ser que unes ens surtin millor i altres no tant, però les fem per a vosaltres, els espectadors, i ja ens agradaria que tornéssiu massivament a les sales, que és on es veuen com déu mana", ha apuntat.

SIGOURNEY WEAVER I LA SEVA DOBLADORA

D'altra banda, la gala ha tingut alguns moments emotius com l'entrega del Goya Internacional a l'actriu Sigourney Weaver --ha tingut paraules de record cap a la seva dobladora a Espanya, María López, i ha assegurat que també "hauria de ser" a la gala, davant un auditori dret--. I també s'han recordat els 25 anys des de l'estrena de 'Todo sobre mi madre' o els deu anys de 'Ocho apellidos vascos'.

I a l'apartat musical, el més destacat a banda del ja citat 'in memoriam' han estat les actuacions inicials d'Amaia i David Bisbal, cada un amb la seva particular interpretació del tema 'Mi gran noche', de Raphael; o Niña Pastori, Índia Martínez o María José Llergó, amb 'Se acabó'. Els Javis i Ana Belén, a més, han fet l'ullet a Concha Velasco cantant 'Mamá, quiero ser artista' o 'Chica ye-yé'.