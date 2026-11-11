Salellas felicita Octavi Vilà però lamenta que deixi de ser bisbe de Girona

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
GIRONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha felicitat el bisbe de Girona, Octavi Vilà, pel seu nomenament aquest dimecres com a arquebisbe de Barcelona, encara que ha lamentat que deixi el seu càrrec.
Ho considera "una pèrdua per a la comunitat cristiana de la ciutat, però una bona notícia" per a Catalunya, perquè la coneix i comparteix els valors de la catalanitat, ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press.
Li ha agraït la seva feina de dos anys i mig a la diòcesi, per ser una persona "molt propera, empàtica i comprensiva amb tot el que passava a la demarcació".