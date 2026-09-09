La Sala Beckett de Barcelona impulsa un cicle dedicat a l'actor Oriol Genís

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
La Sala Beckett de Barcelona impulsa aquesta temporada un cicle dedicat a l'actor Oriol Genís que constarà de la reposició de tres espectacles, una nova proposta que s'estrenarà a final de temporada, una lectura dramatitzada i una xerrada sobre l'ofici de l'intèrpret en el context actual.
El cicle 'Oriol Genís: paraula, cos i caràcter' vol compartir amb el públic "l'admiració i el reconeixement a la trajectòria d'un actor compromès amb la llengua i la dramatúrgia contemporània", informa aquest dimecres la sala en un comunicat.
S'inaugurarà la setmana vinent amb l'estrena d''Una nit amb Andrés Villarrosa', de Marc Rosich, seguirà al novembre amb 'Compto cada passa meva sobre la terra', de Lluïsa Cunillé amb direcció de Xavier Albertí, i a la primavera torna 'Verbagàlia' de Víctor Català dirigida per Albert Arribas.
Amb 'Compto cada passa meva sobre la terra', Genís va obtenir el Premi de la Crítica 2025 a millor intèrpret principal i dues nominacions als Premis Max 2026 en les categories de millor autoria i millor actor.
Més enllà dels espectacles també formaran part del cicle la lectura dramatitzada 'Vespres de la Beata Verge' d'Antonio Tarantino amb direcció d'Albert Arribas i una conversa sobre l'ofici de l'actor-creador i la seva incidència en la dramatúrgia.