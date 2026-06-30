La Sala Beckett de Barcelona acollirà obres d'Oriol Puig i Gerard Guix dins el Grec

També impulsa el XXI Obrador d'Estiu
BARCELONA, 30 juny (EUROPA PRESS) -
La Sala Beckett de Barcelona acollirà, dins el Festival Grec 2026, les obres 'El número setze dels arcans majors' d'Oriol Puig Grau i 'Anatomia de Ricard' de Gerard Guix, a més del XXI Obrador d'Estiu de la sala.
L'obra de Puig Grau, coproducció de la Beckett amb el Festival Grec, la protagonitza un periodista que investiga les festes il·legals que es fan en una casa aïllada i acaba recorrent totes les històries que hi ha hagut durant les últimes dècades, informa la Beckett en un comunicat d'aquest dimarts.
Es podrà veure de l'1 de juliol al 2 d'agost, amb Lluïsa Castell, Mariona Pagès, Alba Pujol i Laura Roig com a protagonistes, i comptarà amb un col·loqui postfunció amb Ana Polo el 7 de juliol.
UN DÍPTIC DE 'RICARDS'
Al seu torn, 'Anatomia de Ricard' és un díptic de 'Ricard de 3r' --estrenada fa 11 anys amb text de Gerard Guix i direcció de Montse Rodríguez Clusella-- i 'Ricard 111', de nova creació.
Brandon Caritg i Quim Àvila protagonitzaran les respectives obres, que relaten la vida d'un jove obsessionat amb el personatge Ricard III de Shakespeare, convertint-lo en un exemple a seguir i fent servir la manipulació i la violència per canviar el seu destí.
Els espectacles es podran veure del 30 de juny al 26 de juliol en dies alterns i en funció doble els dissabtes, tot i que es tracta de peces independents entre elles i es poden veure per separat.
OBRADOR D'ESTIU
Del 12 al 18 de juliol, la Beckett organitzarà el XXI Obrador d'Estiu, que tindrà xerrades, activitats i cursos a càrrec de Nathalie Fillion, María Goiricelaya, Maria Milisavljevic, Pau Miró, Fausto Paravidino, Mark Ravenhill, Anna Serrano i Victoria Szpunberg.
Així mateix, hi haurà lectures dramatitzades d''Aina', de Cristina Cordero, 'Les gates ballen', d'Anna Collell, i 'Deu ser per això que cremen els boscos' de Xavi Buxeda, a més de diàlegs amb autors com Nick Payne o Juan Mayorga.