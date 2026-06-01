Saiz defensa la política migratòria espanyola davant els discursos d'odi: "Far moral al món"

BARCELONA 1 juny (EUROPA PRESS) -
La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha reivindicat aquest dilluns la política migratòria del seu govern, amb el procés de regularització extraordinària, davant els discursos d'odi contra la immigració: "És un far moral al món"
Ho ha dit en presentar l'informe 'La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas' en el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), acte que ha obert la consellera de Drets Socials de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, i que ha comptat amb els presidents del CES, Antón Costas; CTESC, Ciriaco Hidalgo; Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i Pimec, Antoni Cañete, i els secretaris generals d'UGT Catalunya, Camil Ros, i CCOO Catalunya, Belén López.
Saiz assegura que, si els fluxos migratoris es reduïssin un 30% els pròxims anys, Espanya podria perdre un 22% de la renda per persona, un 14% de la renda espanyola, un 20% de persones dedicades a cures i més de 220.000 explotacions agrícoles per any, i defensa que una immigració "ben gestionada és una enorme oportunitat".