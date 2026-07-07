S'aixeca el confinament a tots els municipis afectats per l'incendi de Carme (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha enviat un ES-Alert aquest dimarts a les 7.50 hores als telèfons dels habitants de tots els municipis confinats per l'incendi de Carme (Barcelona) en què se'ls informa que s'ha aixecat el seu confinament.
En concret, els municipis són la Pobla de Claramunt, la urbanització de Les Garrigues, la Torre de Claramunt, Claramunt, Capellades (oest), la zona sud d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Castellolí, segons informa Protecció Civil en una anotació a 'X'.
Es mantenen tallats tots els accessos al perímetre de l'incendi i es demana no apropar-se a la zona i continuar atents a les indicacions de les autoritats.