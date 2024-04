Saiko, Anuel AA i María Becerra entre els primers confirmats de la gira RBF 2024

Els concerts a Madrid i Barcelona se celebraran els pròxims 20 i 21 de juliol

MADRID, 8 abr. (EUROPA PRESS) -

El Reggaeton Beach Festival ha anunciat els primers artistes per a la gira que passarà per dotze ciutats d'Espanya del 29 de juny al 4 d'agost i entre els quals hi ha Saiko, Anuel AA, Justin Quiles, María Becerra, Manuel Turizo, Bryant Myers, Tainy, Tiago Pzk, El Alfa, Noriel, Nio García, Álvaro Diaz i Chimbala.

En aquesta 6a edició, el festival arribarà per primera vegada a Gran Canària i l'esdeveniment inaugural serà el 10 de maig a l'Estadi Santiago Bernabéu amb la RBF White Party, que disposarà de les actuacions de Maikel Delacalle, Lenny Tavarez o Noriel, entre d'altres.

Tot i així, els concerts principals començaran setmanes més tard, el 29 i 30 de juny, a Oropesa i a Tenerife, continuarà a Màlaga i Benidorm els dies 6 i 7 de juliol, seguit de Santander i Mallorca els dies 13 i 14 de juliol.

Els concerts a Madrid i Barcelona seran els dies 20 i 21 de juliol, als quals els seguiran les actuacions d'Avilés (Astúries) i Gran Canària els dies 27 i 28 de juliol, i acabaran a Nigrán (Pontevedra) i Torrevella (Alacant) els dies 3 i 4 d'agost.

El festival, que promet oferir un espectacle "embolquellant" però respectant l'entorn i minimitzant la seva petjada mediambiental, estrena un nou escenari amb una amplada de 45 metres i una alçària de 22.