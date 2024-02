El Sagrat Cor del Fort Pienc (Barcelona) deixarà d'oferir infantil i primària i manté l'ESO

BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Escola Sagrat Cor del barri del Fort Pienc de Barcelona ha comunicat al Consorci d'Educació de Barcelona el cessament d'activitat de les etapes d'infantil i primària de cara al curs vinent i continuaran actius els 4 cursos de l'ESO.

En un comunicat d'aquest dimecres, l'escola assegura que la disminució de la natalitat els darrers anys "ha suposat la pèrdua del concert de tres unitats d'infantil i primària, fent inviable la continuació de l'escola".

El centre explica que aquest curs ha perdut els concerts dels grups de P3, P4 i 1r de primària "per no arribar a la ràtio de concert" per la disminució de la natalitat; ha recordat que té un 27% d'alumnat vulnerable; i lamenta haver d'optar pel tancament d'infantil i primària.

Segons el Consorci d'Educació de Barcelona, aquestes dues etapes actualment acullen 153 alumnes i, "tot i que el centre ha treballat per revertir la situació i fer viable el projecte, diverses causes han portat els responsables del centre a optar pel seu cessament".

El Consorci assegura que acompanyarà el centre en aquest procés i "garantirà l'escolarització de l'alumnat" en un procés extraordinari de preinscripció que es durà a terme abans de l'ordinari i en el qual no podran participar els alumnes que opten a una plaça de primer d'ESO.

El centre tanca aquests dos cicles després de 84 anys d'història i el Consorci ha volgut reconèixer la feina de l'escola i "el seu compromís amb una educació inclusiva i de qualitat".