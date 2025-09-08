La Sagrada Família sorteja 20.000 entrades gratuïtes per visitar-la del 19 al 24 de setembre

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
La Sagrada Família sortejarà 20.000 entrades gratuïtes en unes jornades de portes obertes que se celebraran del 19 al 24 de setembre amb motiu de les festes de la Mercè de Barcelona.
En un comunicat aquest dilluns, la basílica explica que les inscripcions per participar en el sorteig de les entrades s'ha obert aquest dilluns, estaran obertes fins diumenge i els guanyadors s'anunciaran el dia 15 de setembre.
Les visites seran els dies 19, 20, 21 i 24 de setembre de 16.00 a 20.00 hores, a excepció del dia 20, que serà de 15.00 a 18.00 hores, i els visitants podran recórrer els espais més emblemàtics del temple i descobrir una de les escenes escultòriques de la vida de la Mare de Déu: 'Les noces de Canà'.