La Sagrada Família reunirà 8.000 persones en benedicció de la torre de Jesucrist

Els reis, Sánchez i Illa hi assistiran
BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -
Unes 8.000 persones podran seguir la missa oficiada pel papa Lleó XIV i la benedicció de la torre de Jesucrist de la Sagrada Família des de l'interior i l'exterior de la basílica el dimecres 10 de juny, un acte al qual assistiran autoritats religioses, polítiques i de la societat civil i per al qual 4.200 seran convidades a través de les parròquies.
Ho ha explicat aquest dijous el director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Xavier Martínez, en una roda de premsa amb l'arquitecte director, Jordi Faulí, a l'espai entre els arcs del creuer i la base de la torre de Jesucrist del temple expiatori.
En aquests dos espais habilitats hi haurà 4.000 persones a cadascun, amb una "participació activa" de la ciutadania: la Sagrada Família ha repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona per assistir a l'interior i 3.000 per a l'espai exterior habilitat.
Martínez ha explicat que han confirmat l'assistència els reis; el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, a més de "nombrosos" cardenals i bisbes d'Espanya i l'estranger, després de recordar que aquests dies se celebra a Barcelona la trobada anual de bisbes del Mediterrani (MED26).
Ha dit que més de 1.600 periodistes han demanat acreditació pels actes del viatge del Papa, i que la Sagrada Família ha habilitat un centre internacional de premsa a prop, amb espai per 450 persones.