La Sagrada Família celebrarà unes jornades de portes obertes el 14 i 15 de febrer per Santa Eulàlia

BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
La Sagrada Família de Barcelona celebrarà jornades de portes obertes el 14 i 15 de febrer amb motiu de les festes de Santa Eulàlia, ha informat en un comunicat aquest dilluns.
Se sortejaran un total de 8.500 entrades per visitar la basílica de manera gratuïta i els interessats es poden inscriure al sorteig a través d'un formulari en el web de la Sagrada Família i les xarxes socials.
Amb aquesta iniciativa, la Sagrada Família s'adhereix "per cinquè any consecutiu" a les celebracions que la ciutat de Barcelona dedica a Santa Eulàlia convidant la ciutadania a visitar la basílica.