La Sagrada Família celebrarà les jornades de portes obertes del 21 al 24 de setembre

BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -

La Sagrada Família ha ampliat aquest 2024 a quatre dies les jornades de portes obertes al temple, que celebrarà coincidint amb les festes de la Mercè de Barcelona: del 21 al 24 de setembre.

Les jornades tenen per objectiu "mostrar a la ciutadania l'estat actual de les obres i oferir l'oportunitat de visitar la basílica de franc a 20.000 persones", i els interessats poden participar en el sorteig de les entrades des d'aquest dilluns fins al 16 de setembre a través d'un formulari en el seu web, informa la basílica en un comunicat aquest dilluns.

Els visitants faran un recorregut per la Sagrada Família i descobriran les obres per acabar la torre de Jesucrist, que serà la més alta del conjunt de torres centrals i, per primera vegada, es mostrarà un fragment del prototip de la creu que coronarà la torre, que estarà exposat al pati de materials.