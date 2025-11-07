La Sagrada Família de Barcelona col·loca el nucli de la creu de la torre de Jesucrist

BARCELONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -
La Sagrada Família de Barcelona ha col·locat aquest divendres el nucli de la creu, peça central de la torre de Jesucrist i segon element que se situa després del braç inferior, informa en un comunicat.
Es tracta d'un element de sis cares octogonals en el qual es connectaran els braços de la creu --cada costat de la peça mesura 4,70 metres i el seu pes total és de 16,5 tones-- i presenta superfícies corbes amb triangles ceràmics per aconseguir transicions suaus amb els braços.
La instal·lació del nucli sobre el braç inferior representa un nou pas en el procés de culminació de la torre de Jesucrist, la més alta de les torres centrals.