La Sagrada Família avança la torre de Jesucrist amb els dos primers braços horitzontals

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
La Sagrada Família ha començat a instal·lar aquest dimarts les peces que formen part de la creu de la torre de Jesucrist, ha informat la basílica en un comunicat.
Aquest dimarts s'ha instal·lat el primer braç horitzontal, orientat a la façana del Naixement, i "pròximament" s'instal·larà el segon braç, orientat a la façana de la Passió.
Aquests dos braços es col·locaran després que el passat 30 d'octubre s'instal·lés el braç inferior de la torre i, posteriorment, el nucli central que unirà tots els braços.
Els braços segueixen la geometria de doble gir característic del conjunt i presenten una forma octogonal a l'extrem interior, que connecta amb el nucli, i una forma quadrada a l'extrem exterior.
Es preveu que en les pròximes setmanes arribin els 3 braços restants i, un cop situats en una plataforma a 54 metres, es duran a terme tasques prèvies, com la instal·lació dels vidres i altres treballs interiors, abans de completar el muntatge final al terminal de la torre.
Coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, es preveu que la culminació de la torre de Jesucrist serà "una fita històrica a la Sagrada Família i un homenatge al seu arquitecte".