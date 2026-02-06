La Sagrada Família acull la presentació del Camí de Gaudí, que agrupa els 3 edificis que va fer fora de Catalunya

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
La Sagrada Família ha acollit aquest divendres la presentació del Camí de Gaudí, un projecte que lideren els responsables dels tres únics edificis gaudinians fora de Catalunya: El Capricho de Gaudí (Cantàbria), el Museo Casa Botines (Lleó) i el Palacio de Gaudí (Astorga).
Aquest esdeveniment s'emmarca en la commemoració del centenari de la mort del genial arquitecte, efemèride que ha convertit el 2026 en Any d'Especial Interès Públic.
El director de la Càtedra Gaudí i comissari de l'Any Gaudí, Galdric Santana, ha estat l'encarregat d'obrir l'acte posant en valor aquests tres monuments que, "sens cap dubte, connecten amb el títol de l'Any Gaudí: l'ordre invisible". Segons Santana, són un exemple evident de com, a través d'una anàlisi científica de l'obra d'Antoni Gaudí, s'aprecia aquesta connexió entre tots els elements del seu llegat.
Després de la seva intervenció s'ha fet la presentació dels eixos clau del Camí de Gaudí, a més dels reptes, individuals i comuns, que aborden aquests tres edificis.
El projecte es recolza en dues icones de reconeixement internacional: la figura de Gaudí i el Camí de Sant Jaume, que discorre en dues de les versions pels territoris de Cantàbria, Lleó i Astorga (Camí del Nord i Camí Francès).
D'altra banda, les línies d'actuació que serveixen de paraigua al projecte se centren en tres eixos fonamentals: el camí físic, en referència al viatge cultural que uneix els tres museus; l'eix del coneixement, des del qual es vol acostar la figura de Gaudí a joves i nens; i el filantròpic, que vol fer costat al talent infantil i juvenil al voltant de disciplines artístiques i culturals a través de premis i beques.
Durant l'acte, el director del Capricho de Gaudí, Carlos Mirapeix, ha manifestat l'"honor de ser avui aquí, a l'obra més reconeguda del genial arquitecte", per presentar un projecte que pretén "donar visibilitat i valorar els tresors gaudinians que acullen Cantàbria i Lleó".
Per la seva banda, José María Viejo, director general de FUNDOS (entitat que gestiona el Museo Casa Botines ), ha exposat les principals fites del programa previst per al 2026 per part dels tres edificis, a més de les primeres accions conjuntes que emprendran aquest any.
El director del Palacio de Gaudí, Víctor Murías, ha reforçat la importància del vincle que uneix els tres edificis i el seu objectiu comú d'impulsar un coneixement més ampli, rigorós i transversal de l'obra de Gaudí.
El tancament de l'acte ha anat a càrrec del president delegat de la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, Esteve Camps, que ha destacat el conveni de col·laboració de la Sagrada Família amb el Camí de Gaudí, com a compromís a impulsar projectes comuns.
ACTIVITATS
Entre les activitats que ja s'estan dissenyant hi ha l'intercanvi d'exposicions temporals, els préstecs i dipòsits de peces, la coproducció d'activitats culturals i científiques, i la col·laboració en matèria educativa i arxivística.
La signatura el 2025 d'aquest acord sense precedents va suposar una fita per als quatre edificis que, conjuntament, reben més de cinc milions de visites a l'any.
Com a conclusió de l'esdeveniment de presentació tots ells han ressaltat l'impacte positiu que tindrà desenvolupar actuacions de manera coordinada, especialment de cara a aquest any especial.