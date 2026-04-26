La Sagrada Família acollirà el 2 de maig una representació de la Passió amb 200 participants

BARCELONA 26 abr. (EUROPA PRESS) -
La Federació Catalana de Passions organitzarà el proper 2 de maig una representació d'escenes de la Passió de Crist a la façana de la Passió de la Sagrada Família de Barcelona amb la participació de prop de 200 persones entre actors, músics i cantants.
L'espectacle, sota el títol 'La pedra pren vida', convertirà les escultures de l'emblemàtica façana en escenes vives mitjançant una proposta artística que combinarà teatre, música i cant en directe, ha informat aquest diumenge la federació en un comunicat.
En el muntatge participaran La Passió de la Bisbal d'Empordà (Girona), La Passió de Mataró (Barcelona) i La Passió d'Ulldecona (Tarragona), en un acte obert al públic que busca posar en valor la tradició de les 'Passions' catalanes i oferir una nova lectura artística i patrimonial del temple.