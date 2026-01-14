La Sagrada Família instal·la els quatre braços horitzontals a la torre de Jesucrist

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -
La Sagrada Família de Barcelona ja té els quatre braços horitzontals de la creu de la torre de Jesucrist instal·lats, després de la col·locació del quart aquest dimecres.
Segons informa la Sagrada Família en un comunicat els treballs de la torre "avancen a bon ritme", després que fa uns dies es col·loqués el tercer braç i fa unes setmanes s'instal·lessin el braç inferior, el nucli i els braços horitzontals dels costats del Naixement i de la Passió.
Aquests braços segueixen la geometria de doble gir dissenyada per Antoni Gaudí per a les columnes i les creus de la basílica, amb una forma quadrada a l'extrem exterior i octogonal a l'extrem interior, que connecta amb el nucli.
Cada peça té un pes aproximat de 12,8 tones i, un cop acabada, la creu tindrà 17 metres d'alçària i 13,5 metres d'amplada.
Coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí, la culminació de la torre de Jesucrist serà "una fita històrica a la Sagrada Família i un homenatge al seu arquitecte".