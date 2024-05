S'Agaró (Girona) obre el seu centenari inaugurant l'estàtua al seu creador Josep Ensesa

GIRONA, 25 maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró (Girona), Maurici Jiménez, ha inaugurat aquest dissabte a la plaça del Mirador l'estàtua dedicada a Josep Ensesa Gubert (1892-1981), creador del conjunt urbanístic residencial de S'Agaró fa un segle.

L'estàtua i l'obertura de la mostra 'S'Agaró 1924-2024 Camí de Ronda', al costat de l'escultura, han servit per obrir els actes d'aquest centenari, informen els organitzadors en un comunicat.

La figura de bronze, creada i patrocinada per l'empresa Benito Urban, reprodueix Ensesa en tamany real i amb un gest que, segons la seva neta, Virgínia Ensesa, reflecteix "un innovador, visionari, impulsor d'idees, creador i, sobretot, un home amb determinació".

Ella presideix S'Agaró 100, organitzadora d'altres actes: la presentació del llibre del centenari a Barcelona (4 de juny), una exposició en el Palau Robert de Barcelona (del 27 de juny al 29 de desembre), una altra sobre S'Agaró i el cinema a la localitat (des del 13 de juliol) i un cicle de pel·lícules (fins a l'11 de setembre), un concert de Josep Carreras (20 de juliol), una festa gastronòmica (dia 26), una regata (15 d'agost) i una exposició a Girona (del 16 de desembre al 15 de febrer).

L'ORIGEN DE S'AGARÓ

Josep Ensesa Gubert va crear aquest conjunt residencial de la Costa Brava com a ciutat jardí noucentista amb l'arquitecte Rafael Masó, després d'aconseguir que el seu pare, l'industrial Josep Ensesa Pujades, comprés les terres entre la badia de Sant Pol i la platja de Sa Conca.

Com la zona no tenia nom, la família la va denominar com el rierol del lloc, l'Agaró, i l'edifici emblemàtic del projecte va ser l'Hostal de la Gavina, avui dels seus descendents.