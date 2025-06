Sabrina Carpenter regna al Primavera Sound de Barcelona amb l'estrena en directe de "Manchild"

Beach House, Haim i Wolf Alice completen la jornada de divendres

BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

L'artista nord-americana Sabrina Carpenter ha regnat aquest divendres a la segona jornada del festival Primavera Sound al Parc del Fòrum de Barcelona, en un concert en què ha estrenat en directe el seu nou single, 'Manchild', que ha publicat aquesta setmana.

Amb un set inspirat en l'àlbum 'Short n'Sweet', l'actuació de Carpenter ha inclòs cançons d'aquest disc com "Busy woman", "Taste", "Good graces", "Slim pickins" i "Bed Chem" en la part inicial.

En la seva primera actuació a Barcelona, l'artista de Pensilvània ha omplert la gran esplanada del Parc del Fòrum en una jornada, en què, si a la de dijous va predominar el verd 'brat', en aquesta s'han vist estilismes propis de Sabrina Carpenter entre el públic.

Altres cançons que han sonat al concert del Primavera Sound han estat una corejada "Coincidence", una versió de "It's raining men", "Juno", "Feather" i "Please please please", que ha estat esquitxat de vídeos amb tocs irònics com a introducció d'alguna de les cançons.

"Espresso", una de les cançons més reproduïdes el 2024, ha estat l'encarregada de tancar un concert d'hora i quart de durada.

BEACH HOUSE

Beach House, el duo format per Victoria Legrand i Alex Scally, ha servit d'avantsala al concert de Carpenter, en una nova ració de pop oníric després del seu pas aquesta mateixa setmana per sala en el Primavera a la Ciutat.

Els nord-americans de Baltimore han renovat la seva presència al festival, quinze anys després de la seva primera aparició, amb un concert en el qual no han faltat temes com "Silver soul", "PPP", "Myth" i "Space song".

HAIM I WOLF ALICE

També nord-americanes, però en aquest cas californianes, les germanes Haim han vessat el seu pop habitual, amb el nou àlbum 'I quit' molt a la vora.

Haim han avançat temes del seu nou àlbum com "Relationships", però no s'han oblidat de clàssics com "The wire", "Now I'm in it" i "Summer girl".

En els primers compassos de la tarda, els britànics Wolf Alice, amb Ellie Rowsell al capdavant, s'han encarregat d'avançar alguna cançó del seu imminent àlbum 'The clearing', com el single "Bloom baby bloom".

Han repassat temes d'àlbums anteriors com és el cas de la inicial "Formidable cool", "Silk", "Bros" i "Don't delete the kisses" en un set amb una desena de cançons.

Un dels clàssics de l'indie pop com és el líder de Pavement Stephen Malkmus també ha acudit a aquesta edició del Primavera Sound amb el supergrup The Hard Quartet, en un escenari en què poc després els no menys clàssics Stereolab han pres el relleu.

El Primavera Sound de Barcelona conclourà aquest dissabte les jornades principals de concerts al Parc del Fòrum amb Chappell Roan com a cap de cartell, acompanyada d'una nòmina d'artistes d'entre els quals destaquen LCD Soundsystem, Fontaines D. C., Turnstile, Kim Deal i Amaia per a un dia 'sold out' com la resta del festival.