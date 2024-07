Sabadell i Salou guarden un minut de silenci per dos assassinats masclistes

Verge crida a "fer pinya" contra els discursos negacionistes de la violència masclista

BARCELONA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

Diverses autoritats, agents dels cossos policials i veïns de Sabadell (Barcelona) i de Salou (Tarragona) han guardat aquest dilluns un minut de silenci per dos assassinats masclistes ocorreguts aquest cap de setmana, un a cada localitat.

A l'homenatge de Sabadell, convocat per l'Ajuntament a la plaça Sant Roc, hi han assistit la consellera d'Igualtat i Feminismes en funcions de la Generalitat, Tània Verge, i l'alcaldessa de la localitat, Marta Farrés.

També s'ha convocat a Sabadell una concentració de rebuig i suport aquest dilluns a les 18 hores, en la qual es llegirà la declaració de la Taula de Gènere.

La matinada de dissabte a diumenge, una dona va ser trobada morta davant una casa al barri de Ca n'Oriac de Sabadell, i els Mossos d'Esquadra en van detenir diumenge a la tarda el presumpte assassí.

La policia catalana també va detenir dissabte a la nit a Salou un home de 86 anys com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi contra la seva parella.

VERGE

La consellera Tània Verge ha cridat a "fer pinya com a societat per fer front als discursos negacionistes" de la violència masclista i els atacs contra les polítiques d'igualtat.

També ha demanat que la societat combati "cadascuna de les expressions de violència masclista que passin en tots els àmbits", i ha lamentat que està fallant la societat i el sistema.

"Ens necessitem totes i tots per no deixar-ne passar ni una, per respondre davant qualsevol tipus d'indici", ha sostingut la consellera, que ha afegit que les violències masclistes són inherents a les societats patriarcals.

Ha sostingut que les xifres de feminicidis indiquen "que el feminisme no ha anat massa lluny, que les polítiques d'igualtat són molt necessàries i que cal continuar-hi invertint molts recursos".

Verge ha detallat que la Generalitat ha activat el servei d'intervenció en crisi per acompanyar els familiars i l'entorn de les víctimes: "Les institucions no defallirem".