Publicat 08/04/2026 15:37

Ryan Adams girarà per 5 ciutats d'Espanya l'octubre del 2026

El cantautor nord-americà Ryan Adams
BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -

El cantautor nord-americà Ryan Adams girarà per 5 escenaris d'Espanya en format íntim l'octubre del 2026, dins el tour 'Ryan Adams Solo Europe 2026', informa la promotora United Live en un comunicat d'aquest dimecres.

En concret, actuarà al Teatro Lope de Vega de Madrid (12 d'octubre), al Palau de la Música Catalana de Barcelona (13 d'octubre), al Palacio de Congresos de Granada (14 d'octubre), a l'Auditorio Sala Mozart de Saragossa (15 d'octubre) i al Palau de les Arts de València (17 d'octubre).

Adams oferirà temes d'alguns dels seus discos més destacats, com el seu àlbum homònim del 2014 i 'Heartbreaker', 'Ashes & Fire' i 'Easy Tiger', entre d'altres, a més dels seus últims àlbums d'estudi 'Sword & Stone', 'Star Sign', 'Heatwave' i '1985'.

Contingut patrocinat